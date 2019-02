Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Geld gefordert, Wiesbaden, Bahnhofsplatz 3, Plateau oberhalb des Lilien-Carre`,16.02.2019, 10:00 Uhr

Wiesbaden (ots)

(Fu) Zwei 13-jährige aus Kiedrich und Walluf wurden von einem 16- und einem 17-jährigen Wiesbadener, zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Die beiden Geschädigten waren am Samstagmorgen im Bereich des Lilien Carre` unterwegs, als sie gegen 10:00 Uhr auf die beiden Täter trafen. Zunächst fragten die Täter: "Habt ihr Geld?". Die 13-jährigen seien daraufhin in Richtung Scheffelstraße gelaufen. Hierbei konnte ein Opfer flüchten. Der andere Geschädigte wurde nun erneut nach Geld gefragt. Aus Angst händigte der 13-jährige nun wenige Euros heraus, da ein Täter angab, ihn sonst "abzustechen". Gemeinsam mit den Tätern ging es nun zurück in Richtung Hauptbahnhof. Zwischenzeitlich verständigte der weitere Geschädigte die Polizei. Die beiden Täter konnten letztendlich durch die Wiesbadener Polizei widerstandslos im Hauptbahnhof festgenommen werden. Ein Messer oder ähnliches konnte bei der Durchsuchung der Täter nicht aufgefunden werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

