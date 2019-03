Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Raub auf Kiosk mit Axt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 49-jähriger Verkäufer wurde am Sonntag, 31. März, gegen 00.05 Uhr in einem Kiosk auf dem Caldenhofer Weg in der Nähe des Schlehenwegs überfallen. Ein maskierter Täter hatte den Kiosk mit einer erhobenen Axt betreten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug der Unbekannte mit der Axt auf die Theke. Der 49-Jährige verweigerte jedoch die Herausgabe. Der Räuber flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Er ist zirka 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Figur. Der Täter hat augenscheinlich eine helle Hautfarbe. Er trug eine schwarze Skimaske, eine schwarze Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose und graue Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell