Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kraftstoffdiebstahl

Landstuhl (ots)

Am Freitagnachmittag stellen die Besitzer zweier Fahrzeuge der Marke Hyundai fest, dass bislang unbekannte Täter Kraftstoff aus den Wagen abgezapft haben. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort werden kleinere Bohrspuren am Tank festgestellt, welche den Verdacht bestätigen. Beide Autos waren auf einem Parkplatz in der Weiherstraße abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei in Landstuhl unter 06371-92290 oder pilandstuhl@polizei.rlp.de

