POL-H: Zeugen gesucht! Burg: Falsche Polizeibeamte erbeuten 34 000 Euro

Hannover (ots) - Dienstagabend, 11.09.2018, haben falsche Polizeibeamte am Vinnhorster Weg einen Senior um 34 000 Euro betrogen und sind mit ihrer Beute entkommen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten die vermeintlichen Polizisten erstmals am Montagvormittag bei dem Rentner, der in Höhe Altenauer Weg wohnt, angerufen und ihm mitgeteilt, dass man Verdächtige festgenommen habe, die eine Liste bei sich hatten, auf der sein Name verzeichnet war. Weiterhin sagte der Anrufer, dass die Festgenommenen Kontakte zu seiner Bank hätten und eine Mitarbeiterin in den "Fall" verwickelt wäre. Aus diesem Grunde bat der Anrufer den Senior um Unterstützung bei den Ermittlungen, indem er Geld abheben und einem abholenden Polizeibeamten übergeben sollte. Der Mann tat wie geheißen und hob einen größeren Geldbetrag bei seiner Bank ab. Zusammen mit Bargeld, was er noch in seiner Wohnung hatte, übergab er die insgesamt 34 000 Euro am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr dem angeblichen Polizisten, der an seiner Tür geklingelt hatte und anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung verschwand. Als die vermeintlichen Ermittler das Geld nicht wie versprochen wenig später zurückbrachten, wurde der Betrogene schließlich misstrauisch und wählte den Notruf. Der gesuchte Abholer ist zirka 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und von sportlicher Figur. Bekleidet war der Dunkelhaarige u. a. mit einem hellen Hemd und Turnschuhen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555. /pfe, schie

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Ihren Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten - Polizeibeamte erfragen personenbezogene Daten niemals am Telefon!

Lassen Sie sich durch trickreich aufgetischte Lügengeschichten nicht einschüchtern oder gar verängstigen.

Gehen Sie in keinem Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen ein!

Überprüfen Sie sorgfältig Polizeiausweise und fragen Sie im Zweifel bei Ihrer örtlichen Dienststelle nach. Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung!

Setzen Sie sich mit Ihrer örtlichen Dienststelle in Verbindung, wenn Sie einen Anruf von einem mutmaßlichen Polizisten erhalten haben oder wählen Sie den Notruf!

Klären Sie als Bankmitarbeiter bei Verdachtsfällen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten Ihrer Kundinnen und Kunden auch über diese Masche auf und informieren Sie noch vor Auszahlung auffällig hoher Geldsummen die Polizei!

