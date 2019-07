Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gefährlicher Kupferrohrdiebstahl

Krefeld (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 18.07.2019, 20.00 Uhr bis Freitag, den 19.07.2019, gegen 11.00 Uhr, wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Dießemer Straße Kupferrohre im Bereich des Kellers entwendet. Da es sich bei den Kupferrohren um gasführende Leitungen handelte, kam es zu einem Gasaustritt in dem Haus. Durch die Feuerwehr und Stadtwerke konnte ein weiterer Gasaustritt verhindert werden. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die derzeit noch andauern. (613)

