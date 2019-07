Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Kellereinbruch - Festnahme

Krefeld (ots)

Am 19.07.2019, gegen 09.45, wurde in einem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Oberdießemer Straße ein 22-jähriger Einbrecher durch 40-jährigen Hausbewohner überrascht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 22-jährige Mann aus Bulgarien hatte bereits mehrere Kellerräume gewaltsam geöffnet und mögliche Beute bereitgestellt. Der alkoholisierte Einbrecher wurde festgenommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an. (612)

