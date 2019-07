Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Drogenfahrer aus dem Verkehr gezogen - In Keller eingebrochen - Unfallfluchten in Herborn, Altenkirchen + Bischoffen - Biker rutscht auf Ölspur - Auto aufgebrochen - In Clubheim eingebrochen -

Dillenburg (ots)

--

Eschenburg-Wissenbach und Dietzhölztal-Steinbrücken: Drogenfahrt mit und ohne Führerschein -

Mit einer Blutentnahme und Strafanzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne die erforderliche Fahrerlaubnis endete am Freitagmorgen (05.07.2019) für einen 46-Jährigen eine Polizeikontrolle. Einer Dillenburger Streife fiel der "alte Bekannte" in seinem Fiat auf. Er war bereits in der Vergangenheit wegen einer Drogenfahrt erwischt worden. Da er auch diesmal offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, unterzog sich der Eschenburger eines Drogenschnelltestes. Der wies ihm die Einnahme von Cannabis nach. Zudem lag eine Fahrerlaubnissperre der Führerscheinstelle bis Januar 2017 vor. Allerdings beantragte der 46-Jährige seit dem keinen neuen Führerschein, so dass er ohne Erlaubnis den Fiat lenkte. Nach der Blutentnahme auf der Dillenburger Wache, durfte der die Polizeistation wieder verlassen. Ebenfalls mit Drogen im Blut saß ein 34-Jähriger in Steinbrücken am Steuer seines Audis. Der Haigerer musste sich am Samstagabend (06.07.2019), gegen 18.50 Uhr einer Verkehrskontrolle unterziehen. Auch bei ihm haben die Polizisten den Verdacht, dass er Drogen konsumiert hatte. Ein Arzt nahm ihm auf der Dillenburger Wache Blut ab, anschließend entließen ihn die Polizisten wieder.

Dillenburg: In Keller eingestiegen -

Irgendwann in den zurückliegenden vier Wochen stiegen Diebe in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Hüttenplatz ein. Am vergangenen Freitag (05.07.2019), gegen 12.00 Uhr entdeckte ein Bewohner die Aufbruchspuren. Die Täter bohrten das Schloss der Kellertür auf und drangen ein. Aus einem Holzverschlag ließen sie einen Fernseher im Wert von ca. 100 Euro mitgehen. Hinweise zu den Dieben erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Unfallfluchten: -

Nach Verkehrsunfallfluchten in Herborn, Hohenahr-Altenkirchen und Bischoffen bitten die Ermittler der Herborner Polizei um Mithilfe. Sie bitten um Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen. Hinweise nehmen die Ordnungshüter unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn: Am Montag vergangener Woche (01.07.2019), gegen 15.30 Uhr beobachtete eine Zeugin wie ein Unfallfahrer mit seinem silberfarbenen Mercedes von einem Parkplatz gegenüber dem Kindergarten rückwärts ausparkte und gegen einen vor der Kita stehenden VW Bus prallte. Anschließend fuhr der Unfallfahrer in Richtung Gymnasium davon. Die Schäden am Bulli belaufen sich auf mindestens 500 Euro.

Herborn: In der Schulhofstraße in der Innenstadt erwischte es die Besitzerin eines schwarzen Audis. Ihr A3 parkte am Samstagmorgen (06.07.2019), zwischen 10.30 Uhr und 11.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 8. In dieser Zeit touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug das Heck des Audis und ließ einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück.

Hohenahr-Altenkirchen: Ein Lkw-Fahrer beschädigte am 29.06.2019 (Samstag) zwei Zäune im Hoyerweg. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Lkw-Fahrer zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr die Stadionstraße bis zur Einmündung Hoyerweg fuhr und kurz hinter der Einmündung gegen einen Holzzaun prallte. Anschließend setzte er zurück und touchierte einen Jägerzaun. Ohne sich um den rund 400 Euro teuren Schaden zu kümmern machte er sich aus dem Staub. Zeugen gaben einen Hinweis auf einen rot- und cremefarbenen Lkw mit Plane und ohne Anhänger. Auf der Seite befand sich die Aufschrift "Baustoffe".

Bischoffen: Beim Abkommen von der Fahrbahn nach links beschädigte ein Unbekannter mit seinem gelben Fahrzeug eine Leitplanke auf der Bundesstraße 255. Der Flüchtige war von Bischoffen in Richtung Mittenaar-Offenbach unterwegs. Zwischen der Abfahrt nach Altenkirchen und den Rastplatz prallte er in die Leitplanke und beschädigte rund acht Meter der Schutzeinrichtung. Nach Einschätzung von Hessen Mobil wird die Reparatur etwa 1.000 Euro kosten. Der Unfall muss sich zwischen dem 24.06.2019 (Montag) und dem 28.06.2019 (Freitag) zugetragen haben.

Driedorf-Hohenroth: Öl bringt Biker zu Fall -

Mit leichten Verletzungen überstand ein Motorradfahrer am Samstagmorgen (06.07.2019), gegen 11.45 Uhr eine Rutschpartie auf einer Ölspur. Der 55-Jährige war mit seiner Yamaha von Mademühlen in Richtung Hohenroth unterwegs. Kurz vor ihm hatte ein Landwirt mit seinem Traktor dort Hydrauliköl verloren. Der aus Solms stammende Biker erkannte die schmierige Flüssigkeit zu spät, geriet ins Schlittern und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm seine Erstversorgung - er klagte an der Unfallstelle über Schmerzen am Ellbogen. Die Schäden an seiner Maschine können noch nicht beziffert werden. Bis zur Reinigung der Fahrbahn musste die Landstraße für den Verkehr voll gesperrt werden.

Wetzlar: Am Tennisplatz Auto geknackt -

Auf eine Handtasche hatte es ein unbekannter Dieb am Samstagmorgen (06.07.2019) auf dem Parkplatz der Tennisanlagen im Bodenfeld abgesehen. Zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr schlug er eine Scheibe des roten Mini ein und griff sich die Tasche von der Rückbank. Mit der Handtasche fielen ihm Bargeld, Mobiltelefon, Personalausweis, Reisepasse, Kredit- und Bankkarten sowie der Fahrzeugschein im Gesamtwert von 1.000 Euro in die Hände. Die Schäden am Fahrzeug summieren sich auf ca. 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: THC und Kokain im Blut -

Wetzlarer Polizisten stoppten am Sonntagabend (07.07.2019) in der Heinrich-Ziegler-Straße einen Peugeotfahrer. Der war den Ordnungshütern gegen 20.00 Uhr wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Ein Drogenschnelltest wies dem 20-jährigen Wetzlarer die vorherige Einnahme von THC und Kokain nach. Es folgte eine Fahrt mit dem Funkwagen auf die Wetzlarer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Im Anschluss durfte er die Wache wieder verlassen. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Braunfels-Tiefenbach: Diebe bei der SG Tiefenbach -

Das Vereinsheim der Tiefenbacher Kicker rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter suchten das Vereinsgelände zwischen Freitagabend (05.07.2019) und Sonntagmorgen (06.07.2019) auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Clubheim. Nach ersten Erkenntnissen ließen sie eine Kiste Bier mitgehen. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

