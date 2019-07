Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Kriminalpolizeiliche Berater am 11.07. auf dem Haigerer Wochenmarkt

Tipps und Tricks von den Profis!

Dillenburg (ots)

Haiger: Tipps und Tricks von den Profis / Kriminalberatung des Polizeipräsidiums Mittelhessen informiert am 11.07.2019 auf dem Wochenmarkt in Haiger

Die kriminalpolizeiliche Beratung ist am kommenden Donnerstag (11.07.2019) mit einem Infostand auf dem Haigerer Wochenmarkt vertreten. Zwischen 11.00 Uhr und 18.00 Uhr können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Kriminalitätsformen informieren.

Kriminalhauptkommissarin Claudia Zanke und Kriminalhauptkommissar Michael Michel sind ausgewiesene Experten in Sachen Kriminalprävention. Sie geben Tipps, wie man sich beispielsweise gegen die Betrügereien an der Haustür oder im Internet schützen kann oder wie das Eigenheim sinnvoll gegen ungebetene Eindringlinge gesichert werden kann.

Überquellende Briefkästen oder Tag und Nacht geschlossene Rollläden, das sind fatale Signale, die Hausbesitzer während ihrer Urlaubsabwesenheit in Richtung der Einbrecher aussenden. Die Gauner können sich sicher sein, in diesen Fällen in aller Ruhe einsteigen zu können und dabei garantiert auf keinen Bewohner zu treffen. Gerade die Urlaubszeit gibt Dieben beste Gelegenheiten in Häuser oder Wohnungen einzubrechen. Um bei der Heimkehr nach dem Urlaub keine böse Überraschung zu erleben, stehen die beiden Experten auch hier Interessierten mit Rat und Tat zur Seite.

Guido Rehr, Pressesprecher

