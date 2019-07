Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Hauswand in Haiger besprüht - Diebe in Dalheimer Sporthalle - In Wetzlarer Fitnesscenter eingestiegen - Nach Zusammenstoß mit Pkw Radfahrer leicht verletzt -

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Hauswand besprüht -

In der Bahnhofstraße beschmierten Unbekannte eine Hauswand. Sie sprühten mit roter Farbe einen ca. 20 x 30 cm großen Penis an die Wand. Der Hausbesitzer rechnet mit mindestens 400 Euro Malerkosten das "Gemälde" wieder zu entfernen. Entdeckt wurden die Schmierereien am Samstagnachmittag (29.06.2019). Wann genau die Schmierfinken zuschlugen, kann momentan nicht gesagt werden. Hinweise zu den Sprayern nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Wetzlar-Dalheim: Diebe in der Sporthalle -

Unbekannte drangen in die Turnhalle der Eichendorffschule in Dalheim ein. Am Donnerstagabend (04.07.2019), gegen 17.30 Uhr wurde der Einbruch entdeckt. Offensichtlich hebelten die Täter eine Tür auf und suchten im Inneren nach Beute. Ob sie etwas mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter an der Turnhalle beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen auf dem Schulgelände aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: In Fitnesscenter eingestiegen -

Auf der Suche nach Wertsachen verschafften sich Unbekannte in der Spilburgstraße gewaltsam Zutritt zu einem Fitnesscenter. Im Zeitraum vom 04.07.2019 (Donnerstag), gegen 23.00 Uhr bis zum 05.07.2019 (Freitag), gegen 08.00 Uhr drangen die Täter über ein Fenster ein und suchten nach Beute. Was genau die Täter mitgehen ließen ist derzeit noch nicht bekannt. Die Einbruchschäden belaufen sich auf ca. 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Niederwetz: Radfahrer übersehen -

Mit Untersuchungen im Wetzlarer Krankenhause endete für einen Radfahrer gestern Abend (04.07.2019) ein Zusammenstoß mit einem Seat. Der 58-jährige Biker war auf der Wetzlarer Straße unterwegs. An der Einmündung der Taunusstraße zur Wetzlarer Straße übersah ihn aufgrund der tiefstehenden Sonne der 61-Jährige in seinem Cordoba und prallte mit den Rennradfahrer zusammen. Der Wetzlarer stürzte auf die Seite und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus. Der aus dem Schöffengrund stammende Unfallfahrer blieb unverletzt.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell