Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Streit am Herborner Weinfest eskaliert

Polizei ermittelt wegen Bedrohung mit Messer

Dillenburg (ots)

--

Herborn: Streit am Weinfest eskaliert / Polizei ermittelt wegen Bedrohung mit Messer

Am frühen Samstagmorgen (29.06.2019) nahmen Herborner Polizisten einen 33-Jährigen am Eingang zum Stadtpark fest. Nach einem Streit hatte er eine Gruppe mit einem Messer bedroht.

Gegen 01.40 Uhr hielt sich die siebenköpfige Gruppe vor dem Eingang zum Park auf. Beim Vorbeigehen kam es zu einer Berührung zwischen dem in Herborn lebenden Mann und einem Mann aus dieser Gruppe. Es entwickelte sich ein Wortgefecht, das eine 23-Jährige zunächst damit beendete, indem sie sich zwischen die Streitenden stellte. Der offensichtlich stark betrunkene Mann entfernte sie daraufhin zunächst. Wenige Minuten später kehrte er mit einem Klappmesser in der Hand zurück, schwang die Klinge mehrmals in Richtung der 23-jährigen Mittenaarerin und drohte ihr. Sofort griff das am Eingang zum Weinfest eingesetzte Sicherheitspersonal ein und brachte den aus Kolumbien stammenden Mann zu Boden. Sie hielten ihn in Schach, bis alarmierte Polizisten den Angreifer festnahmen.

Der 33-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Sein Alkoholtest brachte es auf 2,48 Promille. Die Ordnungshüter nahmen ihn mit auf die Herborner Wache und ordneten eine Blutentnahme an. Nach seiner Ausnüchterung im Gewahrsam der Polizeistation wurde er wieder entlassen. Die Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.

Die Ermittler suchen zur genauen Tatrekonstruktion weitere Zeugen und fragen: Wer hat die Auseinandersetzungen, zunächst ohne - anschließend mit Messer, in der Nacht von Freitag auf Samstag am Eingang zum Weinfest beobachtet?

Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell