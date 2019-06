Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: BAB A 656, Fahrzeugführer erliegt medizinischem Notfall

Heidelberg (ots)

Am Samstagnachmittag sackte ein 70-Jähriger hinter dem Steuer zusammen, als er mit seinem Gespann in Richtung Mannheim unterwegs war. Gegen 13.50 Uhr gleitete der Sprinter mit Anhänger zunächst nach links gegen eine Betonleitwand, um danach ungelenkt langsam nach rechts über die Fahrbahn zu driften. Dort streifte er zunächst einen auf dem Standstreifen stehenden Audi, bevor er nach zirka 250 Meter zum Stehen kam. Ersthelfer versuchten noch den 70 Jahre alten Mann zu reanimieren. Der sofort hinzugerufen Notarzt konnte dem Mann aber auch nicht mehr helfen. Ein im Audi sitzendes Kind wurde leicht verletzt. Bis die Unfallstelle um 17.30 Uhr komplett geräumt war, konnte der Verkehr einspurig die Stelle passieren. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro beziffert. *mm

