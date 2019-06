Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Radfahrer beim Abbiegen übersehen - Radfahrer leichtverletzt

Heidelberg (ots)

Ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus Heidelberg wurde am 15.06.2019 gegen 19 Uhr leichtverletzt, als er die Mittermaierstraße in Richtung Hauptbahnhof befuhr und von einem 21-jährigen OPEL Fahrer aus Ladenburg erfasst wurde. Der Pkw Fahrer bog verbotswidrig von der Mittermaierstraße nach links in die Alte Eppelheimer Straße ab und übersah hierbei den Fahrradfahrer. Der Radfahrer zog sich Schürfwunden am Bein zu und klagte über Rückenschmerzen. Er wurde in ein Krankenhaus in Heidelberg verbracht. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Der Schaden am OPEL wurde auf 800 Euro geschätzt.

