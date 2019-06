Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg: Radfahrer von Pkw erfasst - Radfahrer leichtverletzt

Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Glück im Unglück hatte ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Bad Schönborn, als er am Samstagvormittag gegen 11:30 Uhr, im sogenannten "Lautenschlägerkreisel" auf der L600 / K4161 bei Gaiberg von einem 60-jährigen Renault Fahrer übersehen und angefahren wurde. Der Radfahrer, welcher den Kreisverkehr befuhr, wurde von dem aus Leimen kommenden einfahrenden Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Hierbei zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Heidelberger Krankenhaus und am gleichen Tag noch entlassen. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand nur geringer Sachschaden.

