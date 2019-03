Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Weißer Lieferwagen

Sprinter flüchtet von der Unfallstelle

Daaden (ots)

Eine 22 jährige Fahrerin eines PKW Fiat, befuhr am Samstag, 16.03.2019, gegen 22:10 Uhr die Hachenburger Straße in Daaden in Richtung Friedewald. In Höhe der Hausnummer 28 kam ihr ein weißer Lieferwagen entgegen, der die 22jährige mit seinen Scheinwerfern blendete und zu weit auf ihrer Seite fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zu verhindern, musste sie nach rechts ausweichen und stieß hierbei gegen zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte PKW. Hierdurch entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt 11000,- Euro.

Der weiße Lieferwagen entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Betzdorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer: 02741/926-0 oder per EMail an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de.

