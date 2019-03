Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall auf der Hermannstraße in Neuwied am 14.03.2019 - Polizei sucht Zeugen

Neuwied, Hermannstraße (ots)

Am Morgen des 14.03.2019 (Donnerstag) kam es gegen 08:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der zweispurigen Hermannstraße in der Neuwieder Innenstadt. Zwei Verkehrsteilnehmer befuhren dabei nebeneinander die Hermannstraße in Richtung Deichwelle. Im weiteren Verlauf kam es unmittelbar vor der Sparkassenfiliale zum seitlichen Kontakt der beiden Fahrzeuge. Über die Schuldigkeit eines fehlerhaften Fahrstreifenwechsels waren sich die beiden Fahrzeugführer uneinig. Bei einem der beteiligten Fahrzeuge handelte es sich um einen auffälligen grauen Pickup.

Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-110

www.polizei.rlp.de/pi.neuwied



