Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW prallt in Schutzplanke

Herdorf (ots)

Am Samstag, 16.03.2019, 08:30 Uhr befuhr eine 18jährige Fahrerin mit ihrem PKW-Peugeot die Landesstraße 285 von Daaden nach Herdorf. In einer Linkskurve geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindlichen Schutzplanken. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9500,- Euro.

