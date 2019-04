Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall Fahrrad (04-0041)

Speyer (ots)

22.04.2019, 22:02 Uhr Eine 41jährige Radfahrerin befuhr ordnungsgemäß den Fahrradweg in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Wormser Landstraße. Sie blieb dabei an einer Bordsteinabsenkung hängen und stürzte mit ihrem Fahrrad zu Boden. Durch den Sturz erlitt sie mehrere Schürfwunden, wurde durch den Rettungsdienst behandelt und vorsorglich in ein Speyerer Krankenhaus verbracht. Das Fahrrad wurde vor Ort an Bekannte der Verunfallten übergeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell