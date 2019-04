Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit Personenschaden (26-2021)

Speyer (ots)

22.04.2019, 18:25 Uhr Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Brunckstraße vom Alten Postweg kommend. Bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage an der Kreuzung Landwehrstraße bog sie unter Missachtung des Verkehrszeichens "Vorfahrt gewähren" nach rechts in die Landwehrstraße ab. Dabei übersah sie eine die Landwehrstraße in Richtung Wormser Landstraße fahrende, vorfahrtsberechtigte Golf-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei welchem die Golf-Fahrerin leicht verletzt wurde.

