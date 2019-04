Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Lambsheim) - Einbruchdiebstahl

Bild-Infos

Download

Lambsheim (ots)

In dem Zeitraum vom 21.04.2019, 20:20 Uhr, auf den 22.04.2019, 06:20 Uhr, drangen derzeit unbekannte Täter in ein Gewächshaus "Am Heizwerk" ein und entwendeten mehrere Gegenstände, u. a. einen Akkuschrauber, im Gesamtwert von etwa 250,- EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiwache Maxdorf

Jochen Männchen



Telefon: 06237-934 0

pifrankenthal@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell