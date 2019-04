Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Betäubungsmittel bei Personenkontrolle aufgefunden

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 22.04.19 auf den 23.04.19 sollten gegen 01:30 Uhr drei Personen im Bereich der Hauptstraße in Frankenthal einer Personenkontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken der Polizeibeamten flüchtete eine der Personen auf einem Fahrrad. Eine zweite Person versteckte ein Tütchen in einem nahegelegenen Gebüsch. Das Tütchen mit Haschisch konnte einem 19-Jährigen zugeordnet werden. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

