Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Grünflächenbrand am "Monte Scherbelino"

Frankenthal (ots)

Am 22.04.19 kam es gegen 16:40 Uhr zu einem kleinen Grünflächenbrand im Bereich des "Monte Scherbelino" am Strandbad in Frankenthal. Ausgelöst wurde der Brand augenscheinlich durch einen glimmenden Ast. Die Feuerwehr Frankenthal konnte den Brand zügig löschen, so dass kein Sachschaden entstand.

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Vanessa Reinhard

Sachbereich Einsatz / Verkehr

Telefon: 06233-313-216

pifrankenthal@polizei.rlp.de



