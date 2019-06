Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (373/2019) Mehrere Straftaten in Geschäft in der Weender Landstraße - Polizei Göttingen ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Weender Landstraße Dezember 2018 bis Freitag, 07. Juni 2019, gegen 11.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Insgesamt zehn Straftaten wurden der Polizei Göttingen bekannt, die sich im Zeitraum von Dezember 2018 bis zum 07. Juni 2019 in einem Geschäft in der Weender Landstraße ereignet haben. Täterhinweise gibt es bislang noch nicht.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurden den eingesetzten Beamten neben einem Einbruch in die Kellerräume weitere Sachverhalte bekannt, in denen sich u.a. Klebstoff auf einem Messergriff befand, ein Gemisch von frei verkäuflichen Chemikalien auf dem Boden im Verkehrsraum verteilt wurde und eine schmierige Flüssigkeit auf einer Treppenstufe aufgebracht war. In all diesen Fällen wurden Mitarbeiter verletzt. Bei dem Einbruch wurden 5 Kisten Glühwein gestohlen, hier beträgt der Gesamtschaden etwa 400 Euro.

Weiterhin wurden in mehreren Fällen Bruchstücke von Messerklingen oder auch Rasierklingen in und an Waren angebracht, sodass sich zwei Mitarbeiter Schnittverletzungen zuzogen. Die Polizei Göttingen hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter Telefon 0551/491-2115.

