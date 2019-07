Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Pkw-Diebstahl mit anschließender Auffindung - Zeugensuche

Krefeld (ots)

Im Zeitraum des 19.07.2019 von 00.30 bis 10.30 Uhr, wurde im Bereich der Kölner Straße, zwischen Hafelsstraße und Kimplerstraße von Unbekannten ein dunkelblauer Fiat Doblo mit Krefelder Kennzeichen entwendet. Gegen 13.00 Uhr wurde das Fahrzeug dann von seinem rechtmäßigen Besitzer auf einem Parkplatz an der Johannes-Blum-Straße aufgefunden. In dem Fahrzeug sollen sich zuvor zwei Männer befunden haben, die sich vor Auffindung des Fahrzeuges entfernt hatten. Zeugen, die Angaben zu den Fahrzeuginsassen machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Krefeld (Tel.: 02151-6340) zu melden. (615)

