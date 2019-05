Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf! Unbekannte beschmieren Bahnhofstunnel und Fassadenwand mit NS-Symbolen

Hannover (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch, 01.05.2019, in Lehrte eine Wand im Bahnhofstunnel und die Scheibe eines Pizza-Bringdienstes in der Bahnhofstraße mit Hakenkreuzen und SS-Runen beschmiert. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die mit schwarzer Farbe aufgebrachten Schmierereien an der Fassade des Bringdienstes sind ersten Ermittlungen zufolge zwischen Dienstag (30.04.2019), 23:00 Uhr und Mittwoch, 11:00 Uhr entstanden. Im Bahnhofstunnel wurden die Täter am Mittwoch zwischen 05:30 Uhr und 13:50 Uhr tätig. Die Polizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /isc, pu

