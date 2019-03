Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bernkastel stellt Kriminalstatistik für 2018 vor

Bernkastel-Kues (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues kam es im Jahre 2018 zu insgesamt 1025 Straftaten gegenüber 991 Delikten im Jahre 2017, was einer Steigerung von 34 Fällen entspricht. Von den registrierten Straftaten blieben 69 Delikte im Versuchsstadium stecken; hier waren die Täter deshalb nicht erfolgreich, weil sie durch äußere Umstände (Alarmanlagen/ technische Sicherungen) abgehalten wurden oder nicht mit der Aufmerksamkeit der Bewohner rechneten. Die gute Aufklärungsquote aus dem Vorjahr mit rund 66% konnte auch im Jahr 2018 gehalten werden. Die Befürchtung, dass durch den starken Tourismus auch vermehrt Diebe auf die Straßen der Region gelockt werden könnten, ist unbegründet. Es wurden weder vermehrt Fahrraddiebstähle (17 Fälle) noch Taschendiebstähle (1 Fall) registriert. Die Zahl der einfachen Diebstähle aus Wohnungen ist mit 14 Fällen zwar um 4 Fälle angestiegen, es wurden aber auch 64% dieser Delikte aufgeklärt, was einer Steigerung der Aufklärungsquote von 14% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ebenfalls gelang es den Ermittlungsbeamten eine Tatserie wegen verübter Einbrüche in Gaststätten zu klären. Hier zeichnete sich ein Trio aus dem Raum Trier verantwortlich, dem 4 Einbrüche in Lokale/Hotels in der Region Ober- und Mittelmosel nachgewiesen werden konnten. Erfreulich ist auch der zu verzeichnende Rückgang bei den Körperverletzungen; hier gingen die Fallzahlen um 21 angezeigte Delikte zurück. Mitunter dürfte eine Rolle spielen, dass bei Großveranstaltungen in der Region die polizeiliche Präsenz deutlich verstärkt wurde bzw. das Tragen der polizeilichen Bodycam den einen oder anderen Aggressor besser zum Nichthandeln veranlasst.

