Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190726 - 785 Frankfurt-Zeilsheim: Porsche landet in Vorgarten

Frankfurt (ots)

(ka) Heute Vormittag verlor ein Porschefahrer auf der Pfaffenwiese die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er vier Fahrzeuge beschädigte, kam er in einem Vorgarten im Jenaer Weg zum Stehen. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt.

Gegen 10.25 Uhr war der 67-Jährige mit seiner Beifahrerin auf der Pfaffenwiese stadtauswärts unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zunächst kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen einen geparkten BMW krachte. Von dort aus rollte der Porsche nach links über einen Rad- und Gehweg, bis er etwa 25 Meter später gegen eine Grundstücksbegrenzung im Jenaer Weg fuhr, von der das Auto abprallte und in Richtung eines anderen Grundstücks, ebenfalls im Jenaer Weg, geschleudert wurde. Dort fuhr er ein Verkehrsschild und ein Gartentor um, das dem Porsche als Rampe diente, der letztendlich auf einem Skoda und zwei Motorrollern landete, die in der Einfahrt im Garten geparkt waren.

Alle fünf Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Außer der Beifahrerin wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die 65-Jährige musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell