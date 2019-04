Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung der Grillhütte "Hochgericht" in Zell-Barl

Zell (Mosel) (ots)

In der Zeit vom 20.04.19, 11:00 Uhr, bis zum 25.04.19, 10:30 Uhr, wurde das Dach der Grillhütte auf dem Schwanz "Hochgericht" in Zell-Barl beschädigt. Die bislang unbekannten Täter beschädigten mutwillig ein Teil des vorderen Daches der Grillhütte. Außerdem wurde eine weitere offene Grillhütte in diesem Bereich erheblich verschmutzt und auch Müll zurückgelassen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Zell in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)





Telefon: 06542 9867 - 0

Fax: 06542 9867 -50

pizell@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell