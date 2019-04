Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tankbetrug

Gerolstein (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw der Marke Seat mit ausländischem Kennzeichen tankte am 23.04.2019 gegen 18:10 Uhr an einer Tankstelle in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Anschließend verließ er das Tankstellengelände, ohne den Betrag für den getankten Kraftstoff zu bezahlen. Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592 9626-0 oder die Polizei Gerolstein , Tel. 06592 9526-0.

