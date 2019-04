Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Prüm (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Am 25.04.2019 kam es gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51 / Arlakreisel beiPrüm. Hierbei fuhr der Geschädigte mit seinem Pkw, einem grauen Audi A3, aus Fahrtrichtung Schlossheck kommend, in den Arlakreisel ein. Während er diesen befuhr, fuhr ein weiterer Fahrer mit seinem Lkw, welcher aus Fahrtrichtung A 60 kam, ebenfalls in den Kreisel ein. Beim Einfahren des Lkw kam es zu einer Kollision zwischen dem Lkw und dem Pkw.

Anschließend an diese Kollision verließ der unfallverursachende LKW die Unfallstelle, ohne zuvor in Kontakt mit dem Geschädigten getreten zu sein.

Hinweise zu dem Vorfall werden an die Polizeiinspektion Prüm erbeten.

Telefon: 06551 9420 E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

