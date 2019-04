Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 21.04.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Versuchter PKW Diebstahl

Ort: Darscheid, Mitfahrerparkplatz

Zeit: 18.04.2019, 23.45 Uhr bis 19.04.2019, 08.30 h

Bislang unbekannte Täter entfernten den Schließzylinder an der Fahrertür eines abgestellten PKW Renault. Die Tat, vermutlich sollte dieses Sondermodell entwendet werden, wurde jedoch nicht zu Ende geführt. Möglicherweise wurde man bei der Tatausführung gestört. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Daun entgegen, 06592- 96260.

Ereignis: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ort: Nohn, L 70

Zeit: 19.04.2019, 12.35 Uhr

Ein 52 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Bitburg-Prüm befuhr die L 70 von Nohn in Richtung Bongard. Ein vorausfahrendes Fahrzeug wurde abgebremst, der dahinter ankommende Kradfahrer versuchte ebenfalls die Geschwindigkeit zu reduzieren, verlor die Kontrolle und kam dabei zu Fall. Beim Sturz zog er sich diverse Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Ereignis: Erneute Farbschmierereien in Roth, Zeugen gesucht

Ort: Gerolstein, Roth, Ortslage

Zeit: 19.04.2019. 19.00 Uhr bis 20.04.2019, 10.00 Uhr

Unbekannte Täter beschmierten an diversen Örtlichkeiten in der Ortslage Roth diverse Gegenstände mit Farbe. Es wurden wiederum Symbole mit sexistischem Hintergrund angebracht. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, wenden sich bitte an die Polizei Gerolstein, 06591- 95260.

Ereignis: Sachbeschädigung

Ort: Pelm, B 410, Baustelle Kreisel

Zeit: 19.04.2019. 20.00 Uhr bis 20.04.2019, 06.00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Karfreitag zu Samstag eine Baustellenampel an der B 410. Die Täter stießen diese in den tiefer gelegenen Straßengraben. Hierdurch wurde das Gerät unbrauchbar und stark beschädigt. Es kam in der Folge zum Totalausfall der gesamten Anlage. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260

Ereignis: Holzgarage brennt nieder

Ort: Pelm, Gerolsteiner Straße

Zeit: 20.04.2019, 08.55 Uhr

Ein Großeinsatz umliegender Feuerwehren wurde am Samstagmorgen durch den Brand einer Garage ausgelöst. Aus noch ungeklärte Ursache geriet das hölzerne Gebäude in Brand. Eine darin deponierte PKW-Karosserie wurde total beschädigt. Die Feuerwehren aus Pelm, Gerolstein, Hohenfels-Essingen und Rockeskyll und Berlingen brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Personen und weitere Gebäude waren nicht gefährdet.

Ereignis: Feuerwehr löscht Heckenbrand

Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße

Zeit: 20.04.2019, 14.20 Uhr

Ein zweites Mal an diesem Tag musste die Feuerwehr Gerolstein ausrücken um einen Brand zu bekämpfen. In der Nähe eines Baumarktes hatten Hecken aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Möglicherweise hatte jemand eine Zigarettenkippe weggeworfen und den Brand verursacht.

Ereignis: Unbekannte zerstechen Reifen

Ort: Hillesheim, Martinstraße

Zeit: 20.04.2019. 22.00 Uhr bis 21.04.2019, 08.30 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten gleich an mehreren Autos, die in der Martinstraße und Marienstraße abgestellt waren, die Reifen. Diese wurden mittels spitzen bzw. einem Scharfen Gegenstand zerstochen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, 06592-96260

