Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Straßenhaus

Puderbach (ots)

Nach Unfall einfach weitergefahren

Puderbach - Am 09.03.19 parkte die Geschädigte ihren Smart in der Zeit von 10.00 - 12.00 Uhr in der Mittelstraße in Puderbach, gegenüber dem Geschäft eines Augenoptikers. Als sie dann zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am vorderen linken Kotflügel fest Da sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernte, werden Hinweise zum Unfallgeschehen durch die Polizei in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/952-0 oder per email pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegengenommen.

