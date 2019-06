Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw-Fahrer missachtet Rotlicht, zwei Leichtverletzte

Am Sonntag, kurz vor 13.00 Uhr missachtete ein 56-jähriger Opel-Fahrer an der Einmündung Speyerer Straße / Baumschulenweg das Rotlicht und kollidiert mit einem 51-jährigen VW-Tigan Fahrer, der in die Speyerer Straße einbiegen wollte. Der Unfallverursacher und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

