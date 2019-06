Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Brand eines Grills

Barßel- Am 23. Juni 2019, gegen 17.26 Uhr kam es zu einem Brand in Barßel. Die Gasflasche eines Gasgrills geriet in Brand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Barßel konnte der Brand gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15 Euro.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 23.Juni 2019, gegen 00:35 Uhr, befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Roller den Fasanenweg in Friesoythe. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle konnte zudem der Einfluss von Betäubungsmittel bei dem 17-Jährigen festgestellt werden. Dem jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss.

Friesoythe - Geparkte Autos versperren den Radweg

Am Sonntagnachmittag, 23. Juni 2019, versperrten diverse geparkte Pkw den Radweg in Friesoythe, An der Riehe. Den Radfahrern war es nicht mehr möglich den Radweg ordnungsgemäß zu nutzen. Als Folge wurde durch die dortigen Polizeibeamten diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Als zukünftiger Hinweis wird darauf aufmerksam gemacht, dass das Abstelllen von Kraftfahrzeugen auf einem Radweg mit einer einhergehenden Behinderung der Radfahrer eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

