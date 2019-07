Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190730 - 796 Frankfurt-Griesheim: Brand auf Spielplatz - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (29.07.2019) kam es auf einem Spielplatz zu einem Brand, welchen die Feuerwehr löschen konnte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen.

Gegen 17.15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, da es in der Kiefernstraße auf einem Spielplatz einer Kindertagesstätte brannte. Betroffen waren ein aus Holz bestehendes Schaukelgerüst sowie eine Couch, welche unterhalb dessen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Gegenstände wurden durch das Feuer jedoch vollständig zerstört.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Höhe des finanziellen Schadens ist Bestandteil der noch andauernden Ermittlungen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat und/oder dem/den Täter/n machen können, sich unter der Telefonnummer 069/755-51599 zu melden.

