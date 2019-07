Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190730 - 799 Frankfurt-Altstadt: Brand im Museum für Moderne Kunst - Ursache ermittelt

Frankfurt (ots)

(ka) Wie bereits bekannt, brannte es gestern an einem Überbau des Daches des Museums für Moderne Kunst in der Domstraße.

Die Brandermittlungen der Frankfurter Kriminalpolizei ergaben, dass die Flammen durch einen technischen Defekt an einem Dieselnotstromaggregat herrührten. Die Ermittlungen schlossen eine Brandstiftung und menschliches Versagen aus, ebenfalls besteht kein Zusammenhang zu den Bauarbeiten, die momentan an dem Museum durchgeführt werden.

Die Schadenshöhe wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. (K15)

