Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190730 - 798 Frankfurt-Riederwald: 23-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 29. Juli 2019, gegen 07.40 Uhr, erhielt die Polizei mehrere Anrufe die besagten, dass sich in der Rümelinstraße eine Person befände, welche an dort geparkten Pkw die Außenspiegel abtreten würde.

Eine Person, auf die die Personenbeschreibung passte, konnte dann am Engelsplatz festgenommen werden. Noch während der Anzeigenaufnahme meldeten sich weitere Geschädigte. So soll der Tatverdächtige einem Radfahrer mit der Faust gegen die Schulter geschlagen haben und er soll auf die Motorhaube eines verkehrsbedingt haltenden Pkw gesprungen sein. Andere Personen soll er mit Steinen beworfen, einen Mann mit dem Tode bedroht haben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Auf dem Revier verhielt er sich äußerst aggressiv und beschimpfte und beleidigte die Beamten. Insgesamt wurden 12 beschädigte Pkw und ein beschädigtes Motorrad festgestellt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der tatverdächtige 23-Jährige wieder entlassen.

