Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (387/2019) Heutige Unfallflucht Nr. 2: Unbekannter roter PKW beschädigt in Gieboldehausen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, Obertorstraße Montag, 17. Juni 2019, gegen 12.35 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (jk) - In Gieboldehausen (Landkreis Göttingen) hat nach derzeitigen Ermittlungen am Montagmittag (17.06.19) gegen 12.35 Uhr ein unbekannter roter PKW in der Obertorstraße einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf beschädigt.

Der gesuchte Wagen kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Bei der Kollision mit dem Golf muss das rote Auto am rechten Außenspiegel beschädigt worden sein.

Die Polizei Gieboldehausen ermittelt. Zeugen, und hier insbesondere der Fahrer/die Fahrerin eines silberfarbenen PKW, der direkt hinter dem gesuchten roten PKW gefahren sein soll, werden gebeten, sich unter der 05528/2054572 zu melden.

