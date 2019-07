Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bargeld aus Lieferfahrzeug einer Tabakfirma gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 23.07.2019, gegen 12:15 Uhr, ließ ein Mitarbeiter einer Tabakfirma sein Fahrzeug auf dem Berliner Platz unverschlossen für einen kurzen Augenblick aus den Augen. Diesen Moment nutzten zwei unbekannte Täter und stahlen Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro aus dem Fahrzeug. Ein Zeuge konnte die beiden auf der Flucht beobachten als diese noch einige Scheine verloren. Die beiden unbekannten Täter waren etwa 1,85m groß, hatten helle kurze Haare und eine kräftige Statur. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell