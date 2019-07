Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: T-Shirts gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 22.07.2019, gegen 17:45 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft in der Rheingalerie zwei Männer, die mehrere T-Shirts einsteckten und ohne zu bezahlen das Geschäft verließen. Die informierten Polizeibeamten nahmen die beiden Männer vor der Rheingalerie fest und mit zur Dienststelle. Alle T-Shirts waren von der Firma Lacoste im Wert von über 500 Euro. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden der 22-Jährige und der 24-Jährige wieder auf freien Fuß gelassen.

