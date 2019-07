Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizeibeamte beobachteten Autorennen

Bocholt (ots)

Am Samstag konnten Polizeibeamte gegen 01.15 Uhr auf der Uhlandstraße zwei Autofahrer beobachten, die bei Rot vor einer Kreuzung standen und sich durch die geöffneten Seitenfenster unterhielten. Offenbar hatte die beiden 24-jährigen in Rhede wohnhaften Männer ein Rennen verabredet, da sie nach dem Wechsel auf Grün stark beschleunigten und mit quietschenden Reifen in Richtung Rhede anfuhren. Die Beamten konnten die beiden Raser nach kurzer Zeit anhalten. Zu gefährlichen Situationen für andere Verkehrsteilnehmer war es nicht gekommen. Die Führerscheine der beiden 24-Jährigen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell