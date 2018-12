POL-REK: 181205-1: Autodiebe flüchteten nach Verkehrsunfall- Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots) - Mehrere Zeugen haben gesehen, wie am frühen Mittwochmorgen (05. Dezember) gegen 01:15 Uhr eine Gruppe junger Männer nach einem Verkehrsunfall flüchtete. Das benutzte Auto war gestohlen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Ein mit mindestens drei jungen Männern besetzter Renault Kadjar fuhr auf der Straße "Alte Bohle" in Richtung "Neue Bohle". In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte gegen den linken Bordstein. Dabei brach die Felge des gestohlenen schwarzen Autos.

In Höhe der Hausnummer 29 fuhr der Fahrer gegen eine Mülltonne und anschließend in einen parkenden VW. Dieses Auto schob der Unfallverursacher gegen ein weiteres Auto. An allen drei Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der Renault und der VW waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall fing der Renault im Motorraum kurzzeitig Feuer.

Mehrere Zeugen wurden durch den Krach auf das Unfallgeschehen aufmerksam. Aus dem Wagen sprangen drei oder vier Männer. Sie rannten den Berg hinab in Richtung "Neue Bohle". Aufgrund der Unfallspuren muss der Beifahrer in dem Renault durch den Unfall eine Kopfverletzung davongetragen haben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Auto am Sonntag (02. Dezember) in Bornheim gestohlen worden war. Sie schleppten den Wagen ab.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den drei bis vier Tatverdächtigen geben können. Sie sind 18 bis 20 Jahre alt und von sportlicher Statur. Sie trugen dunkle Jacken mit Fellkapuzen. Einer trug eine schwarze Stoff- oder Sporthose, eine dunkle Westenjacke und eine schwarze Baseballkappe. Hinweise nimmt die Polizei unter 02233 52-0 entgegen. (wp)

