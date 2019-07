Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Spielautomaten zerschlagen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 22.07.2019 auf den 23.07.2019 kamen ein 57-Jähriger und ein 24-Jähriger in eine Kneipe in der Bahnhofstraße. Als die Mitarbeiterin der Kneipe ihnen mitteilte, dass der 24-Jährige Hausverbot habe und er deshalb die Kneipe verlassen müsse, zog der 24-Jährige einen Hammer hervor und schlug auf die Spielautomaten ein. Dann gab er den Hammer dem 57-Jährigen, der ebenfalls auf die Spielautomaten einschlug. Anschließend verließen beide die Lokalität. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, um den Sachverhalt aufzunehmen, erschien der 57-Jährige wieder in der Kneipe. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Der Schaden an den insgesamt vier beschädigten Spielautomaten beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

