Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Parfum gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 22.07.2019, gegen 19:45 Uhr, beobachtete ein Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt am Rathausplatz, wie ein Mann mehrere Parfum Flacons einsteckte und den Drogeriemarkt verließ, ohne zu bezahlen. Als der Ladendetektiv ihn ansprach und festhielt, versuchte sich der 23-Jährige mit Händen und Füßen zu befreien und zu flüchten, was ihm jedoch nicht gelang. In seiner Tasche waren sechs Parfum Flacons im Wert von über 500 Euro.

