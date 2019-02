Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Bei Einbruchsversuch Alarm ausgelöst

Gevelsberg (ots)

Am Sonntagmorgen lösten Einbrecher bei dem Versuch, die Eingangstür eines Kiosks an der Hagener Straße aufzuhebeln einen Alarm aus. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

