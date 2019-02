Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- 5-er BMW aus Schillerstraße gestohlen

Hattingen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Fahrzeugdiebe einen 5-er BMW, der an der Schillerstraße geparkt war. Der Nutzer des Fahrzeuges stellte sein Fahrzeug am Freitagabend an der Schillerstraße im Einmündungsbereich Südring ab. Am Samstagmorgen bemerkte er den Verlust. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen 525i mit nachgerüstetem M Paket. Der BMW verfügt über ein Keyless-GO-System.

