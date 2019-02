Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Beim Abbiegen Ford übersehen

Hattingen (ots)

Am Sonntag, gegen 13:30 Uhr, fuhr eine 53-jährige Essenerin mit ihrem Renault Twingo auf der Elfringhauser Straße. An der Kreuzung Wodantal hielt sie an dem dortigen Stoppzeichen an und bog anschließend nach links auf die Elfringhauser Straße in Richtung Hattingen ab. Hierbei übersah sie den von links kommenden 41-jährigen Mann mit Ford Fiesta und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 36-jährige Beifahrerin im Ford Fiesta leicht, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

