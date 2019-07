Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 19.07.2019

Salzgitter (ots)

Einbruch in Büroräume

Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen, gegen 01:40 Uhr, in ein Bürogebäude in der Neißestraße in Salzgitter-Lebenstedt ein. Die Täter erbeuteten einen Tresor, welcher allerdings leer war und flüchteten unerkannt, bevor sie vom Hauseigentümer entdeckt werden konnten. Dieser war zuvor durch die von den Tätern verursachten Geräusche aufgewacht und hatte im Erdgeschoss nach dem Rechten schauen wollen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 50 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 20:30 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen im Hans-Böckler-Ring in Salzgitter-Lebenstedt abgestellten Ford Mondeo. Ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter, Telefon 05341/ 18970, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell