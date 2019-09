Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190923 - 1003 Frankfurt - Hessische Polizeimeisterschaften im Waldlauf - Einladung von Pressevertretern*innen

Frankfurt (ots)

(ker) Am Mittwoch den 25.09.2019 werden ab 11:15 Uhr die diesjährigen hessischen Polizeimeisterschaften im Waldlauf im Enkheimer Ried stattfinden. Dort fanden diese letztmalig am 12. September 1996 statt.

Insgesamt werden 422 Polizisten*innen von 16 Polizeidienststellen aus ganz Hessen teilnehmen. Nach erfolgter Begrüßung der Teilnehmer*innen durch die Behördenleitung des Polizeipräsidiums Frankfurt um 11:00 Uhr, wird um 11:15 Uhr der Start für die Mittelstrecke (3.500 m), um 12:00 Uhr für die Langstrecke (10.000 m) und um 13:15 Uhr für das Nordic Walking (3.500 m) erfolgen. Für 14:30 Uhr sind die entsprechenden Siegerehrungen angesetzt. Start und Ziel wird die Sportanlage des "FC Germania 1911 Enkheim e.V.", Leuchte 150, in 60388 Frankfurt am Main, sein.

Pressevertreter*innen sind herzlich eingeladen, über den Waldlauf der Polizei zu berichten oder diesen medial zu begleiten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell