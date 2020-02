Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen/KN) Brand im Hegau-Jugendwerk 25.02.2020

Gailingen (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Dienstag gegen 18.45 Uhr im Hegau-Jugendwerk in einem Zimmer im 2. Obergeschoss zu einem Zimmerbrand. Bei dem Brandobjekt handelt es sich um ein Neurologisches Krankenhaus und Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Das Zimmer brannte vollständig aus, durch das Feuer und der anschließenden Brandlöschung wurde die komplette Station (sieben Zimmer) in Mitleidenschaft gezogen und sind nicht bewohn- bzw. einsetzbar. Die Freiwillige Feuerwehr Gailingen wurde durch die Feuerwehr Diesenhofen aus der Schweiz bei der Brandbekämpfung unterstützt. Insgesamt wurden 74 Personen evakuiert und in einem Nebengebäude untergebracht. Sechs Personen erlitten eine leichte Rauchintoxikation, davon wurden fünf vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen in einem hohen sechsstelligen Bereich liegen. Hinweise auf eine vorsätzliche Begehung ergaben sich bislang nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell