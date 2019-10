Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht zum 03.10.2019 geriet ein Pkw Opel Corsa auf der Straße "Am Helvetiushügel" in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und fuhr dort gegen einen ordnungsgemäß geparkten PT Cruiser. Brems- oder Schleuderspuren waren vor Ort nicht zu ermitteln. Der Unfall wurde gegen 08.00 Uhr vom Halter des Corsa, einem 22-jährigen Mann aus Bad Pyrmont, persönlich bei der hiesigen Polizeiwache gemeldet. Angeblich sei der Unfall zwischen 00.30 und 01.00 Uhr passiert. Gegen den Mann wird ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Bad Pyrmont

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

PHK Schiffling

Telefon: 05281/94060

E-Mail: poststelle@pk-bad-pyrmont.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hameln_pyrmont_holz

minden/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell